Польща вдвічі збільшила гарантію за банківськими депозитами

Польська влада збільшила гарантію за банківськими депозитами з 50 до 100 тис. євро.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідні зміни до закону підписав Президент Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ.

Закон, який польська влада прийняла згідно із зобов`язаннями в рамках членства в Євросоюзі, набуде чинності після його публікації.

За даними польського Bankowy Fundusz Gwarancyjnyj (BFG), який гарантує всі банківські депозити в Польщі, в країні з 2002 року не збанкрутів жоден банк.

З 1995 по 2001 рік банкрутами стали 94 банки, 89 з яких кооперативні (5 - комерційні).

В Польщі держава гарантує в разі банкрутства банків повернення депозитів фізичних і юридичних осіб (окрім фінансових інститутів), зокрема органів місцевого самоврядування, а також спеціальних шкільних і робочих кас.