ЄС вирішить, що робити з Лукашенком, 31 січня

Постійні представники 27 країн Євросоюзу сьогодні на засіданні запустили механізм підготовки рішення про застосування ЄС санкцій стосовно влади Білорусі, передає РІА «Новости» з посиланням джерело в Раді ЄС.

"Вони дали сигнал почати внутрішню роботу з цього питання", - сказала співрозмовниця агентства.

Про те, що ЄС може відновити дію заборони на в`їзд в країни співтовариства для Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКО і групи білоруських держчиновників, які, на думку ЄС, несуть відповідальність за насильницькі дії й арешти щодо активістів білоруської опозиції, раніше заявляли глави МЗС Швеції та Угорщини.

За словами співрозмовниці агентства, політичне рішення щодо застосування санкцій буде ухвалено в ході першої планової зустрічі глав МЗС країн ЄС в новому році, призначеної на 31 січня. По даним дипломатичних джерел, список білоруських офіційних осіб, стосовно яких ЄС має намір застосувати санкції, може бути розширений до більш ніж ста осіб.

Разом з тим, джерело відзначило, що серед делегацій країн ЄС є різні точки зору. Зокрема, деякі країни ЄС виступають за "зважений підхід" стосовно Білорусі, щоб не зруйнувати ті позитивні напрацювання, які були досягнуті раніше в політиці зближення Білорусі з ЄС.

ЄС ввів санкції проти О.ЛУКАШЕНКА і 40 інших чиновників у 2006 році. У 2008 році ЄС припинив санкції проти 36 чоловік з цього списку після звільнення Мінськом політичних в’язнів.

Сьогодні ж, за даними EUobserver, Представництво ЄС у Мінську готує новий список білоруських чиновників, який буде запропонований на розгляд міністрів закордонних справ країн ЄС.