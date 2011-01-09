Замах на члена Конгресу скоїв параноїк, який начитався Гітлера і Маркса

Замах на члена Конгресу США Габріель Гіффордс скоїв 22-річний Джаред Лофнер, який своїми улюбленими книгами називав "Майн Кампф" Гітлера і "Комуністичний Маніфест" Маркса і Енгельса.

Американські журналісти називають вбивцю параноїком, складаючи психологічний портрет юнака за розрізненими фактами його біографії.

Так, сусіди та однокласники затриманого описують його як не агресивного, але й не доброзичливого юнака, який виявляв у школі певні симптоми психічної неврівноваженості.

"У старших класах він був хлопцем, який завжди мав власну думку і не дбав про сприйняття оточуючих", - розповів колишній однокласник вбивці Грант Ваєнс.

Інша випускниця школи Габріелла Карільо згадує, що Лофнер був високим худим підлітком, який добре грав у баскетбол і любив читати, а також займався у шкільному ансамблі, однак "на його обличчі ніколи не було усмішки".

Слідчі уважно вивчають акаунти Лофнера в соціальних мережах, а також відеозаписи, розміщені на сайті YouTube від імені Джареда Лі Лофнера. Наприклад, на своїй сторінці в мережі MySpace молодий чоловік нерідко розмірковував про безграмотність, що панує серед однолітків і мешканців його округу.

А в посланнях на YouTube "Арізонський стрілець" звинувачує уряд у "промивання мізків" і закликає відмовитися від валюти, "не забезпеченої золотом і сріблом". Себе він називав "військовим рекрутом".

Американські ЗМІ вбачають у масовому вбивстві в Арізоні суспільно-політичну основу, хоча чітко політичні погляди стрілка не зрозумілі. На думку спостерігачів, у злочині, який шокував усю Америку, міг відіграти свою роль напружений політичний клімат, в якому країна живе останнім часом, зокрема, несумісні погляди республіканців і демократів на корінні питання, що стоять перед США.

Лофнер підійшов до Габріель Гіффордс ззаду і вистрілив у голову під час її зустрічі з виборцями.

Потім нападник відкрив хаотичну стрілянину з напівавтоматичного пістолета. Шестеро людей, серед яких 9-річна дівчинка, загинули. 12 дістали поранення, серед них сама політик – Гіффордс вижила, але перебуває в лікарні у важкому стані. Конгресмен перенесла хірургічну операцію і була поміщена до відділення інтенсивної терапії.

Президент США Барак Обама заявив, що приголомшений інцидентом, і наказав главі ФБР Роберту Мюллеру особисто керувати розслідуванням.

ТСН