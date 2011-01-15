"Наша Україна" протестує проти антиукраїнського курсу влади Росії

Партія «Наша Україна» звернеться до міжнародних структур щодо ліквідації Федеральної національно-культурної автономії українців Росії

Як ідеться у переданій агентстві УНІАН заяві президії політичної ради партії, «Наша Україна» підтримуватиме співвітчизників в Росії, використовуватиме міжнародні механізми відстоювання прав українців. «Разом ми звертаємось до Ради Європи, ОБСЄ інших міжнародних організацій щодо порушення культурно-освітніх прав української меншини в Росії», - наголошує президія партії.

«Наша Україна» і світове співтовариство вживатимуть спільних дій для відновлення гідного життя української національної громади в Росії.

Партія також звертається до Міністерства закордонних справ України належним чином відреагувати на заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА та сприяти «Нашій Україні» захистити права українських громадян в РФ.

У заяві нагадується, що 13 січня С.ЛАВРОВ на офіційному рівні оприлюднив справжні причини ліквідації у листопаді минулого року Верховним судом Росії Федеральної національно-культурної автономії українців Росії.

На відміну від рішення суду, який формально ліквідував ФНКА УР нібито у зв`язку з «виявленням порушень у господарській діяльності», С.ЛАВРОВ прямо заявив, що вона була ліквідована у зв’язку з тим, що «її керівництво вело роботу не з вирішення культурних та освітніх питань…, а політичну діяльність і діяльність, яка була спрямована прямо і неприховано на підрив наших двосторонніх відносин», зауважили у «Нашій Україні».

«Українська громадськість чудово пам’ятає, що проблеми у Національно-культурної автономії українців Росії розпочались відповідно до тоталітарних алгоритмів сталінських часів», - йдеться у заяві.

У партії зауважують, що «свідомий» російський громадянин доніс у відповідні інстанції, що, виявляється, керівництво українських організацій Росії злісно порушує російське законодавство, а саме - брало участь у програмі на радіо «Свобода», в організації і проведенні у Москві міжнародної науково-практичної конференції «Україністика в Росії: історія, стан, тенденції розвитку», а також керувало заходами, присвяченими пам’яті жертв Голодомору, які були організовані в підтримку акції «Незгасима свічка» у листопаді 2009 року».

На жаль, констатують в «Нашій Україні», «рішення російської влади щодо ліквідації Федеральної національно-культурної автономії українців Росії, закриття Українського освітнього центру в Москві, «пресування» Бібліотеки української літератури в Москві та багато інших свідомо спрямовані на знищення національно-культурної ідентичності української діаспори в РФ».

Партія «Наша Україна» висловлює рішучий протест проти реалізації російською владою відверто антиукраїнського курсу.

«Наголошуємо, що неможливо реалізовувати курс на добросусідство без захисту прав національних меншин, зокрема української діаспори на території Російської Федерації», - йдеться в заяві.