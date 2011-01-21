Уряд Болгарії утримався при владі незважаючи на викриття

Болгарський уряд меншості заручився підтримкою парламенту завдяки голосам націоналістичної партії "Атака", повідомляє Бі-бі-сі.

Прем`єр-міністр країни Бойко Борисов поставив питання про довіру, щоб випередити можливий вотум недовіри з боку законодавчого органу.

Уряд країни опинився в центрі скандалу після того, як були оприлюднені записи телефонних переговорів, під час яких Борисов, нібито, обіцяє деяким компаніям і бізнесменам податкові преференції.

Уряд Болгарії майже повністю (окрім одного міністра) складається з представників партії Громадяни за європейський розвиток Болгарії (ГЄРБ), яка має в 240-місному парламенті 117 депутатів. У соціалістичної Коаліції за Болгарію - 40 голосів, у Руху за права і свободи, що представляє турецьку громаду - 37, у антиєвропейської "Атаки" - 21, у проєвропейських правих ("Синя коаліція") - 15 і правоцентристської ПСЗ - 10 голосів.