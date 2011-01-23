Росія з 1 лютого підвищить мита на експорт нафти

Експортне мито на російську нафту з 1 лютого підвищиться на 9,1% або на 29,1 долара – з 317,5 до 346,6 долара за тонну.

Як повідомляє прес-служба уряду Росії, відповідну постанову уряду РФ підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

Згідно з документом, мито на світлі нафтопродукти виросте з 226,2 до 232,2 долара за тонну, на темні – із 121,9 до 161,8 долара.