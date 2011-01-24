ПАРЄ обговорить проблему торгівлі органами в Косово

Незаконна торгівля органами людей у Косово буде в центрі уваги Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), перша сесія якої відкривається сьогодні в Страсбурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, обговоренню доповіді, підготовленої депутатом швейцарського парламенту Діком МАРТІ, планується присвятити велику частину дня вівторка, 25 січня.

Крім того, в четвер, 27 січня, члени ПАРЄ планують обговорити ситуацію в Білорусі після президентських виборів, що пройшли в цій країні 19 грудня 2010 року, й демонстрацій, що завершилися розгоном і масовими арештами.

У ході сесії перед депутатами виступатимуть президенти Туреччини Абдуллах ГЮЛЬ, Сербії Борис ТАДІЧ, Румунії Траян БАСЕСКУ і прем`єр-міністр Албанії Салі БЕРІША.

На порядку денному сесії також питання захисту джерел журналістів і низка доповідей, присвячених ситуації в колишній Югославії.