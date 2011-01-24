Кількість загиблих у Домодєдово збільшилася до 35

Кількість загиблих унаслідок теракту в московському аеропорту «Домодєдово» збільшилася до 35 осіб.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві охорони здоров`я і соцрозвитку Росії.

За інформацією відомства, постраждали понад 130 осіб. З них 20 осіб перебувають у тяжкому стані, 10 - у стані середньої тяжкості.

За інформацією МНС Росії, поранених розвозять до 10 лікарень міста Москви, а також до лікарень Московської області в містах Домодєдово і Видне.