У Домодєдово загинули двоє громадян Великобританії
22:43, 24 січня 2011Світ
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Поранені італієць і словацька актриса
У результаті вибуху в аеропорту "Домодєдово" загинули двоє громадян Великобританії, повідомив представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркин.
Натомість стан пораненого в результаті вибуху громадянина Італії Розаріо Романо не викликає побоювань, повідомили РІА “Новости” в прес-службі італійського МЗС.
У списку потерпілих від вибуху також зазначена 35-річна Сузанна Фіалова із Словаччини. Інтернет-портал словацької газети SME повідомив, що посольство Словаччини в РФ підтвердило інформацію про поранення актриси. Саме Посольство відмовилося від коментарів, пославшись на закон про захист персональних даних і заборону чоловіка актриси на інформацію.
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