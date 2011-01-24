У Домодєдово загинули двоє громадян Великобританії

У результаті вибуху в аеропорту "Домодєдово" загинули двоє громадян Великобританії, повідомив представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркин.

Натомість стан пораненого в результаті вибуху громадянина Італії Розаріо Романо не викликає побоювань, повідомили РІА “Новости” в прес-службі італійського МЗС.

У списку потерпілих від вибуху також зазначена 35-річна Сузанна Фіалова із Словаччини. Інтернет-портал словацької газети SME повідомив, що посольство Словаччини в РФ підтвердило інформацію про поранення актриси. Саме Посольство відмовилося від коментарів, пославшись на закон про захист персональних даних і заборону чоловіка актриси на інформацію.