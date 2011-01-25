У Єгипті тривають антипрезидентські демонстрації за туніським зразком

Багатотисячні демонстрації проти діючого Президента країни Хосні МУБАРАКА, який править країною вже 30 років, відбуваються в містах: Каїр, Ісмаїлія, Суец, Ель-Мансура, Танта.

Як передає Газета.ру з посиланням на Reuters, також протести відбуваються в Александрії. Протести в Єгипті почалися на тому самому грунті, що й в сусідньому Тунісі: жителі скаржаться на високі ціни на продукти харчування, убогість, безробіття і гніт авторитарної влади.

«Ми зібралися тут, щоб відстоювати свої права. Ми не можемо жити. Все дорого і у нас немає роботи. Ми хочемо зниження цін. Цей уряд є причиною наших страждань», – заявив один із демонстрантів.

Як повідомляється, в цілому в акціях протесту взяли участь більш як 20 тисяч чоловік. Поліції довелося застосовувати сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати демонстрантів.