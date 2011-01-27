Кореспондент проніс «бомбу» на територію Домодєдово

Незважаючи на вказівку президента Росії Медведєва посилити режим безпеки, пронести в Домодєдово "бомбу" як і раніше не так і складно. Про це свідчить експеримент, який здійснив кореспондент Life News.

Після жахливого теракту в Домодєдово ЗМІ детально розповіли про всі слабкості й провали служби безпеки авіавузла. По-перше, аеропорт ніхто не охороняв. Всі міліціонери були виведені за штат, а значить, згідно із законом вони не мали права навіть перевірити документи, не кажучи вже про те, щоб мати при собі зброю. По-друге, металошукачі фактично не працювали. По-третє, на все Домодєдово за зміну працювали тільки два кінологи з собакою.

На наступний ранок після теракту картина трохи змінилася. В аеропортах був посилений огляд, збільшили кількість людей у формі і спеціально навчених собак. Life News вирішив перевірити, чи змінилося що-небудь насправді в безпеці московських аеропортів.

Зробити муляж вибухівки - нескладно. Нічого зайвого. Тільки підручні матеріали. У коробку з-під чаю легко вміщаються кілька акумуляторів і телефонна зарядка. Щоб додати гостроти, на коробці пишемо слово "бомба". І все це поміщаємо в звичайний пояс фотокора і вирушаємо в Домодєдово. Тут дійсно тепер багато що змінилося. Скрізь рамки, черги і суцільний огляд. Пасажири вивертають сумки і з розумінням пред`являють документи для перевірки.

Кореспондент прямує прямо до металошукача. Робимо "обличчя цеглиною" і проходимо в сусідню порожню рамку. Металошукач слабо пискнув, але на нашого кореспондента уваги ніхто з вартових не обернув.

Незважаючи на посилений режим, скупчення людей у формі і цілу зграю кінологів, пронести муляж бомби в Домодєдово не становило жодних проблем.