В одному з готелів Давоса стався вибух

У одному з готелів швейцарського міста Давос, де зараз проходить Всесвітній економічний форум (ВЕФ), стався вибух, ніхто не постраждав, повідомляє сайт «Русская служба новостей».

Інцидент стався вранці у коморі розташованого неподалік від місця проведення форуму готелю Posthotel Morosani.

У будівлі вибито два вікна. Поліція розпочала розслідування.

За даними швейцарського видання "20 minutes", у дні форуму к цьому готелі розмістилися члени Федеральної ради (уряду) Швейцарії, зокрема чинний президент країни Мішелін КАЛЬМІ-РЕЙ, а також інші VIP-персони, зокрема глава банку UBS Освальд ГРУБЕР. Проте невідомо, чи був хтось з них у будівлі у момент вибуху.

Видання також стверджує, що за вибухом стоять альтерглобалісти, супротивники Всесвітнього економічного форуму, які попереджали про загрозу вибуху.

Як відомо, в Давосі перебуває і Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.