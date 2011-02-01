Президент Єгипту заявив, що піде через півроку

Президент Єгипту Хосні Мубарак у зверненні по Національному телебаченню обіцяв не висувати свою кандидатуру на новий, шостий за ліком президентський термін і до кінця терміну свого правління (вересень 2011 року) провести докорінні політичні реформи, на яких наполягали демонстранти й опозиція, повідомляє РІА "Новости". "Я хочу заявити всім, що ніколи і не збирався висувати свою кандидатуру на наступних виборах. Я і так провів достатньо часу у владі", - заявив він в своєму зверненні.

"За час, що залишився, я вживу всіх необхідних заходів для мирної передачі владі відповідно до повноважень, якими мене наділяє конституція... Закликаю обидві палати парламенту обговорити 76-у і 77-у статтю Конституції", - сказав Мубарак. За його словами, повинні бути змінені умови висунення кандидата в президенти, а також встановлене обмеження на кількість президентських термінів.

Йдеться про статті Конституції, які стосуються правил висунення кандидатів у президенти і кількості термінів президентського правління. За чинною Конституцією, голова держави може висувати свою кандидатуру на вибори необмежену кількість разів. Крім того, для висунення кандидат у президенти мусить зібрати підписи багатьох депутатів обох палат парламенту, що унеможливлює висунення незалежних кандидатів або кандидатів від партій, які не мають великого представництва в парламенті.