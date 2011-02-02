ЄС виділив 1,7 млн. євро жертвам репресій у Білорусі

Європейська комісія планує виділити 1,7 млн. євро для надання допомоги жертвам репресій у Білорусі.

Як повідомили у прес-службі Єврокомісії, про це заявив сьогодні комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ, виступаючи на конференції донорів для Білорусі у Варшаві.

«Нашим першим кроком було напрацювання заходів з надання термінової допомоги жертвам репресій і посилення допомоги громадянському суспільству. Наш індикативний бюджет на цю діяльність, що фінансується через Інструмент для стабільності, - 1,7 млн. євро», - сказав комісар.

За словами комісара, гроші будуть витрачені на підтримку родичів затриманих із політичних причин, а також на підтримку громадянського суспільства, включаючи студентів і незалежні медіа.

Виділені гроші використовуватимуться на юридичну і соціальну допомогу, а також на консультації.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2010 року в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО, який набрав близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши близько 1000 чоловік, зокрема 7 із 9 альтернативних кандидатів у Президенти.

31 січня Рада закордонних справ ЄС ввела обмеження на в`їзд і заморозила активи 157 вищих чиновників Білорусі, причетних, на думку Європи, до проведення нечесних виборів 19 грудня 2010 року, а також до розгону мирної демонстрації того ж дня в Мінську і арештів сотень білорусів.