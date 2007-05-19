Закон про виховання патріотизму в молодших класах прийнятий у Японії

Нижня палата японського парламенту в п`ятницю схвалила пакет законопроектів, відповідно до якого шкільні викладачі мають виховувати в учнях патріотизм.

У проектах міститься формулювання "виховання любові до нашої країни і батьківщини", яка, на думку законодавців, повинна стати основою освіти в молодших класах.

Вони були ухвалені більшістю голосів правлячого блоку Ліберально-демократичної партії і партії "Комейто", незважаючи на протести опозиції, яка висловлює занепокоєння, що така політика може призвести до проявів націоналізму.

Ще одне з положень законопроектів вимагає, щоб вчителі раз на десять років підтверджували свій професійний рівень, наново одержуючи дозвіл на викладацьку діяльність.

Законопроект був прийнятий на тлі намірів японського уряду на чолі з прем`єр-міністром Сіндзо Абе внести зміни в мирні положення конституції Японії з метою перетворити сили самооборони на повноцінну армію і розширити коло її функцій. Як очікується, наступного тижня він буде переданий до верхньої палати парламенту.

РІА "Новости"