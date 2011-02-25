Саакашвілі: Грузія не збирається зривати Олімпіаду в Сочі

Грузія не збирається створювати фізичну загрозу Олімпіаді-2014 в Сочі. Таку заяву зробив сьогодні в інтерв`ю російськомовній телекомпанії "Пік" у Тбілісі президент Грузії Михайло Саакашвілі, повідомляє прес-служба президента Грузії.

Це заяву президент Грузії зробив у відповідь на побоювання президента Росії Дмитра Медведєва, висловлені 18 лютого на нараді з членами Ради безпеки РФ. Д.Медведєв вказав, що будь-які провокації проти Олімпіади-2014 в Сочі, зокрема з боку Грузії, повинні належним чином присікатися, а рівень безпеки під час самих Ігор має відповідати найсучаснішим стандартам.

"Коли в Москві кажуть, що можуть бути якісь проблеми з проведенням Олімпіади, то це не відповідає справжньому стану справ. Грузія не може і не має наміру становити жодної фізичної загрози. Це не тільки не входить в наші плани, а й не відповідає нашим можливостям, - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг. - Грузія демонструє, що вона - мирна країна, і тому Росії побоюватися нічого".