Поліція Міягі прогнозує 10 тисяч загиблих

Понад 10 тисяч загиблих внаслідок землетрусів і руйнівних цунамі буде лише в одній японській префектурі Міягі, яка найбільше постраждала від стихійного лиха.

Про це, як повідомляє «Газета.Ru», заявив начальник місцевої поліції Наото ТАКЕУТІ.

«У мене не немає в цьому ніяких сумнівів», – заявив він в інтерв`ю NHK.

Раніше ІТАР-ТАСС із посиланням на головне поліцейське управління країни повідомляло, що кількість загиблих на північному сході Японії перевищила дві тисячі осіб.