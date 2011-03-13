Поліція Міягі прогнозує 10 тисяч загиблих
11:22, 13 березня 2011Світ
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Префектура постраждала найбільше
Понад 10 тисяч загиблих внаслідок землетрусів і руйнівних цунамі буде лише в одній японській префектурі Міягі, яка найбільше постраждала від стихійного лиха.
Про це, як повідомляє «Газета.Ru», заявив начальник місцевої поліції Наото ТАКЕУТІ.
«У мене не немає в цьому ніяких сумнівів», – заявив він в інтерв`ю NHK.
Раніше ІТАР-ТАСС із посиланням на головне поліцейське управління країни повідомляло, що кількість загиблих на північному сході Японії перевищила дві тисячі осіб.
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