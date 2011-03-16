Німеччина: ми не хочемо і не можемо втручатися в громадянську війну

Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле знову скептично розцінив пропозиції ввести заборону на польоти в повітряному просторі Лівії, повідомляє агентство dpa.

"Ми не хочемо і не можемо втручатися в громадянську війну в Північній Африці", - заявив глава МЗС ФРН, виступаючи в бундестазі.

"Військове втручання шляхом створення зони, забороненої для польотів, ставить більше питань, ніж дає відповідей. Альтернативою є не бездіяльність, а цілеспрямовані санкції", - сказав Вестервелле.