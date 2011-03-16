Німеччина: ми не хочемо і не можемо втручатися в громадянську війну
22:35, 16 березня 2011Світ
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Міністр про заборону польотів над Лівією
Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле знову скептично розцінив пропозиції ввести заборону на польоти в повітряному просторі Лівії, повідомляє агентство dpa.
"Ми не хочемо і не можемо втручатися в громадянську війну в Північній Африці", - заявив глава МЗС ФРН, виступаючи в бундестазі.
"Військове втручання шляхом створення зони, забороненої для польотів, ставить більше питань, ніж дає відповідей. Альтернативою є не бездіяльність, а цілеспрямовані санкції", - сказав Вестервелле.
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