Президентом Латвії став лікар-травматолог (фото)
11:28, 31 травня 2007Світ
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Обійшлися без другого туру
|Валдіс Затлерс. Фото AFP/Yahoo!
Як передає РІА «Новости»,його кандидатуру підтримали 58 депутатів, що дало йому право стати президентом без другого туру виборів.
Повноваження нинішнього президента Латвії - Вайри ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГИ - закінчуються 7 червня, і вона не має права на переобрання. У боротьбі за пост Президента Латвії В.ЗАТЛЕРС обійшов опозиційного кандидата - юриста Айвара ЕНДЗІНЬША, за якого проголосували 39 депутатів.
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