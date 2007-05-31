Президентом Латвії став лікар-травматолог (фото)

В результаті голосування в латвійському парламенті сьогодні на пост Президента республіки обрано 52- річного лікаря-травматолога Валдіса ЗАТЛЕРСА.

Як передає РІА «Новости»,його кандидатуру підтримали 58 депутатів, що дало йому право стати президентом без другого туру виборів.

Повноваження нинішнього президента Латвії - Вайри ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГИ - закінчуються 7 червня, і вона не має права на переобрання. У боротьбі за пост Президента Латвії В.ЗАТЛЕРС обійшов опозиційного кандидата - юриста Айвара ЕНДЗІНЬША, за якого проголосували 39 депутатів.