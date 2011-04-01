На кордоні Росії і Білорусі скасовано перевірку машин

Відсьогодн припиняє діяти транспортний контроль на кордоні між Росією і Білоруссю. Тепер контроль, повідомляється в прес-релізі міністерства транспорту Білорусі, здійснюватиметься лише "на зовнішньому кордоні Союзної держави". Поблизу нинішнього кордону залишаться тільки вагові комплекси.

Передбачається, що з 1 липня транспортний контроль буде скасований і на кордоні Росії та Казахстану.