На кордоні Росії і Білорусі скасовано перевірку машин
01:17, 01 квітня 2011Світ
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Повідомляє міністерство транспорту
Відсьогодн припиняє діяти транспортний контроль на кордоні між Росією і Білоруссю. Тепер контроль, повідомляється в прес-релізі міністерства транспорту Білорусі, здійснюватиметься лише "на зовнішньому кордоні Союзної держави". Поблизу нинішнього кордону залишаться тільки вагові комплекси.
Передбачається, що з 1 липня транспортний контроль буде скасований і на кордоні Росії та Казахстану.
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