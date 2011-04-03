Кандидат в президенти голосував не за себе, а за Назарбаєва

Один з кандидатів у президенти Казахстану - лідер екологічного союзу "Табігат" Мелс Елеусизов - проголосував на виборах, що проходять сьогодні, за свого суперника, чинного президента Нурсултана Назарбаєва, повідомляє Радіо Свобода.

Свій вчинок він пояснив тим, що віддав голос "за переможця", додавши, що це "данина шанування" Назарбаєву.

Вибори в країні проводяться достроково - за ініціативою Назарбаєва, який раніше відхилив ідею референдуму про продовження його повноважень.

Усі чотири кандидати - крім Назарбаєва і Елеусизова, це комуніст Жамбил Ахметбеков і сенатор Гані Касимов - вже проголосували. Нурсултан Назарбаєв заявив журналістам, що вибори проходять чесно і законно.