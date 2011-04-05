В Атлантиці виявлені тіла жертв з літака Ріо-Париж

Крім уламків фюзеляжу Airbus A330, який виконував рейс Ріо-де-Жанейро - Париж і розбився в 2009 році, на глибині близько 4 тис. метрів в Атлантичному океані виявлені і тіла загиблих, які можна буде впізнати.

«Значний фрагмент корпусу був виявлений на дні океану, на глибині 3900 метрів, - повідомила французький міністр екології і транспорту Наталі Костюшко-Морізе. - І в цій частині корпусу є тіла, які, ймовірно, можна буде впізнати. Серед виявлених фрагментів літака - також два мотори, частини крил і шасі».

Підйом фрагментів літака і тіл жертв катастрофи з дна Атлантичного океану може початися за три-чотири тижні, повідомляє RFI.

Пасажирський лайнер французької компанії, який летів рейсом з Ріо-де-Жанейро до Парижа, зазнав катастрофи 1 червня 2009 року. В результаті загинули 228 пасажирів і членів екіпажу, нагадує Газета.ру.

Експерти, які ведуть розслідування, сподіваються знайти бортові самописці. Якщо майже дворічне перебування на дні океану не стерло дані «чорних скриньок», вони дадуть змогу з`ясувати питання про причини катастрофи.