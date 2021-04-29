Скарби оцінюються майже в 700 мільйонів доларів.

Команда шукачів скарбів знайшла нову інформацію про можливе місцезнаходження 48 ящиків із золотом та цінностями, які під час Другої світової війни нацисти сховали в Польщі.

Читайте такожАмериканець розгадав загадку з книги про полювання на скарби і знайшов $10 тисячПро це пише The Sun.

Імовірно, скарби знаходяться під палацом XVIII століття у селі Мінковске в Опольському воєводстві, який нацисти використовували його в якості борделю.

Вважається, що під палацом приховано так зване золото Бреслау – упаковані у водонепроникні ящики цінні папери, твори мистецтва, музейні зібрання, документи та інші цінності, які досі не знайдені.

Крім того, шукачі скарбів сподіваються виявити там і десять тонн золота.

Скарби оцінюються майже в 700 мільйонів доларів.

«Скарби Гітлера»: що ще відомо

У 2019 році в мережі опублікували витяги зі щоденника нібито офіцера СС Егона Олленхауера про місця із захованими нацистами скарбами.

З рукопису випливало, що після того, як радянські війська перейшли в наступ, Гітлер наказав заховати в 11 місцях на території сучасної Польщі 260 вантажівок зі скарбами (золотом та золотими монетами, медалями, ювелірними виробами й творами мистецтва).

Історики піддали сумніву дану інформацію.

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Автор: Катерина Шварц