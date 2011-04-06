У Німеччині пом'якшили заборону на відвідини рейхстагу
23:43, 06 квітня 2011Світ
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Але реєструватися треба за два дні
Німецький парламент пом`якшив правила відвідання скляного куполу над будівлею рейхстагу, спроектованого знаменитим архітектором Норманом Фостером, повідомляє Бі-бі-сі.
Купол, відновлений над рейхстагом в 1990-ті роки, був недоступний для туристів з грудня минулого року, після того, як у країні було підвищено рівень терористичної загрози.
Тоді в німецьких ЗМІ з`являлися повідомлення про те, що "Аль-Каїда" нібито планувала напад на будинок бундестагу.
Попри пом`якшення обмежень, охочі оглянути купол все ще зобов`язані реєструватися за два дні до дати відвідин.
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