У Німеччині пом'якшили заборону на відвідини рейхстагу

Німецький парламент пом`якшив правила відвідання скляного куполу над будівлею рейхстагу, спроектованого знаменитим архітектором Норманом Фостером, повідомляє Бі-бі-сі.

Купол, відновлений над рейхстагом в 1990-ті роки, був недоступний для туристів з грудня минулого року, після того, як у країні було підвищено рівень терористичної загрози.

Тоді в німецьких ЗМІ з`являлися повідомлення про те, що "Аль-Каїда" нібито планувала напад на будинок бундестагу.

Попри пом`якшення обмежень, охочі оглянути купол все ще зобов`язані реєструватися за два дні до дати відвідин.