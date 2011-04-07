ООН: аварія на "Фукусімі-1" не така небезпечна, як здається

На думку експертів ООН, аварія на атомній електростанції "Фукусіма-1" в Японії не така небезпечна, як про неї говорять, і навряд чи завдасть шкоди здоров`ю людей, повідомляє Бі-бі-сі.

Один з експертів з радіації Вольфганг Петерс висловив припущення, що Тихий океан повністю абсорбує заражені води з пошкодженої АЕС.

Він нагадав, що ситуація навколо "Фукусіми-1" не йде ні в яке порівняння з катастрофою в Чорнобилі. Проте вона набагато серйозніша, ніж аварія на АЕС Трі-Майл-Айленд у США в березні 1979 року.