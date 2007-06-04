Кондолізза Райс: Путіну не варто згадувати СРСР

Заява президента Росії Володимира Путіна щодо планів США з розміщення системи протиракетної оборони (ПРО) в Східній Європі не принесе нікому користі, заявила держсекретар Сполучених Штатів Кондолізза Райс. "Це не той аргумент, який можна було б назвати прийнятним у світі, в якому США і Росія не є ворогами", - сказала вона. При цьому К.Райс також зазначила, що не варто "загрожувати Європі", передає Associated Press. "Якщо ви загрожуєте Європі, ви автоматично загрожуєте і США", - наголосила вона. "Нині вже немає Радянського Союзу, нам необхідно відмовитися від тону, в якому спілкувалися США і СРСР, і усвідомити, що тепер є США і Росія, і вже зовсім інша епоха", - додала держсекретар.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив в інтерв`ю італійським ЗМІ, що Росія знов націлить ракети на військові об`єкти в Європі, якщо США наполягатимуть на розміщенні системи ПРО в Східній Європі. "Якщо ядерна присутність США в Європі розширюватиметься, ми будемо вимушені спрямувати наше озброєння на нові цілі в Європі", - заявив голова Російської держави. Він визнав, що реакція РФ на американську ПРО в Східній Європі може спровокувати гонку озброєнь, проте підкреслив, що в цьому буде винна не Москва, оскільки початок процесові дав Вашингтон.