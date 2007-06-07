На саміті G8 Буш відібрав стілець у Блера
Британського прем`єра переслідують неприємності
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Інцидент стався під час першого ж офіційного засідання саміту «великої вісімки», коли лідери провідних світових держав зібралися поспілкуватися за круглим столом.
На почесне місце праворуч від господині заходу - канцлера ФРН Ангели Меркель - посадили президента Росії Володимира Путіна. Місце зліва від неї призначалося прем`єр-міністрові Великобританії Тони Блеру. Меркель зустріла його на порозі залу засідань, де політики розцілувалися, демонструючи теплі відносини, що склалися між ними.
Проте коли вони наблизилися до круглого столу, з`ясувалося, що місце Блера вже зайняв президент США Джордж Буш, який підійшов раніше. На всі прохання пересісти американський лідер відповів категоричною відмовою.
Необхідно відзначити, що британського прем`єра останнім часом буквально переслідують неприємності. На виставці, що пройшла нещодавно в Лондоні Блер з дружиною опинилися представлені в оголеному вигляді на порозі своєї резиденції, повідомляють «Дни.ру».
Шокуюча картина стала частиною експозиції щорічної літньої виставки в Королівській академії мистецтв. За задумом художника Майкла Сендла, центральне полотно обрамляють дві інші картини: на одній з них зображені неправомірні дії британських військ в Іраку, а на іншій - купа трупів під дощем з частин людських тіл в стилі Ієроніма Босха.
Автор триптиха заявив, що стимулом до створення твору сталі дії британського уряду і особисто Блера у зв`язку з війною в Іраку. «Я не збирався представляти роботу цього року, але раптово відчув весь свій гнів з приводу того, як Блер все зіпсував», - заявив Сендл.