На саміті G8 Буш відібрав стілець у Блера

Неприємний казус трапився з прем`єр-міністром Великобританії Тони Блером на саміті «великої вісімки». Його місце за столом опинилося зайняте Джорджем Бушем, який відмовився дотримати вимогу протоколу і звільнити стілець Блера.

Інцидент стався під час першого ж офіційного засідання саміту «великої вісімки», коли лідери провідних світових держав зібралися поспілкуватися за круглим столом.

На почесне місце праворуч від господині заходу - канцлера ФРН Ангели Меркель - посадили президента Росії Володимира Путіна. Місце зліва від неї призначалося прем`єр-міністрові Великобританії Тони Блеру. Меркель зустріла його на порозі залу засідань, де політики розцілувалися, демонструючи теплі відносини, що склалися між ними.

Проте коли вони наблизилися до круглого столу, з`ясувалося, що місце Блера вже зайняв президент США Джордж Буш, який підійшов раніше. На всі прохання пересісти американський лідер відповів категоричною відмовою.

Необхідно відзначити, що британського прем`єра останнім часом буквально переслідують неприємності. На виставці, що пройшла нещодавно в Лондоні Блер з дружиною опинилися представлені в оголеному вигляді на порозі своєї резиденції, повідомляють «Дни.ру».

Шокуюча картина стала частиною експозиції щорічної літньої виставки в Королівській академії мистецтв. За задумом художника Майкла Сендла, центральне полотно обрамляють дві інші картини: на одній з них зображені неправомірні дії британських військ в Іраку, а на іншій - купа трупів під дощем з частин людських тіл в стилі Ієроніма Босха.

Автор триптиха заявив, що стимулом до створення твору сталі дії британського уряду і особисто Блера у зв`язку з війною в Іраку. «Я не збирався представляти роботу цього року, але раптово відчув весь свій гнів з приводу того, як Блер все зіпсував», - заявив Сендл.

«ForUm»