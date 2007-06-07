Періс Хілтон змінили в`язницю на домашній арешт

Періс Хілтон відпустили на волю після тюремного ув’язнення, яке тривало всього три дні, повідомляє телеканал Sky News. За наявними даними, американській знаменитості скоротили термін ще в середу, і у четвер вранці вона вийшла з в`язниці... Але не на свободу...

Спадкоємицю готельної імперії зобов`язали сидіти під домашнім арештом і носити на нозі електронний браслет, що фіксує всі її пересування, повідомляє ВВС News.

Покарання хоч і пом`якшене, але для відомої пристрастю до галасливих розваг Хілтон загрожує стати непростим: їй заборонено відвідувати вечірки.

Отак "каратися", згідно з рішенням суду, вона має ще 40 днів.

У травні 2007 року 26-річну Хілтон засудили до 45 днів в`язниці за порушення випробувального терміну і водіння автомобіля з анульованими правами. Потім термін скоротили до 23 днів. Увечері 3 червня спадкоємиця готельної імперії прибула у в`язницю Los Angeles County Jail, де її помістили у спеціальний блок, призначений для знаменитостей, чиновників і поліцейських.

Лента.ру