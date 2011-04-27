Обама відправить лівійським повстанцям бензовози, бронежилети, біноклі, рації

Президент США Барак Обама в спеціальному меморандумі доручив головам держдепартаменту і Пентагону надати невійськову допомогу на суму в 25 мільйонів доларів лівійській опозиції, що воює зараз з режимом Каддафі.

"Я даю розпорядження виділити до 25 мільйонів доларів невійськової допомоги у вигляді предметів споживання і послуг із запасів і ресурсів будь-якого відомства американського уряду для підтримки ключових партнерів США, таких, як перехідна Національна рада, у прагненні захистити цивільне населення... що перебуває під загрозою нападу в Лівії", - цитує меморандум, поширений прес-службою Білого дому, РІА "Новости".

Раніше представники адміністрації вже повідомляли журналістам про плановане надання допомоги лівійським повстанцям, зазначає Associated Press. Влада США має намір надати, зокрема, вантажівки, бензозаправники, машини швидкої допомоги, медобладнання, бронежилети, біноклі, рації.