За сім тижнів безладів у Сирії загинули 800 осіб

Близько 800 осіб загинули за сім тижнів безладів у Сирії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на правозахисну групу Sawasiah.

Близько тижня тому число загиблих було близько 500 осіб.

У повідомленні організації зазначається, що тільки 220 мирних жителів загинули у зіткненнях з урядовими військами в місті Дер`а.

Правозахисна група Sawasiah була заснована адвокатом Моханнадом аль-ХАССАНІ, який перебуває зараз у в`язниці.