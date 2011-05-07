За сім тижнів безладів у Сирії загинули 800 осіб
19:50, 07 травня 2011Світ
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Дані правозахисників
Близько 800 осіб загинули за сім тижнів безладів у Сирії.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на правозахисну групу Sawasiah.
Близько тижня тому число загиблих було близько 500 осіб.
У повідомленні організації зазначається, що тільки 220 мирних жителів загинули у зіткненнях з урядовими військами в місті Дер`а.
Правозахисна група Sawasiah була заснована адвокатом Моханнадом аль-ХАССАНІ, який перебуває зараз у в`язниці.
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