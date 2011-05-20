Хто стане новим головою МВФ?

Фаворитом серед кандидатів на посаду керівника Міжнародного валютного фонду вважається міністр фінансів Франції Крістін Лагард, яка в європейських економічних колах має репутацію висококваліфікованого фахівця з великим міжнародним досвідом. З її кандидатурою європейці пов`язують надію на подолання кризи в єврозоні. Сама Лагард ситуацію поки не коментує.

У МВФ вважають Лагард "талановитим і здібним лідером", сказав виконуючий обов`язки голови Фонду Джон Ліпскі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що, на її думку, посаду керівника МВФ повинна зайняти людина з Європи, але конкретної кандидатури не називала, зазначивши, що вони обговорюватимуться в розмовах з представниками ЄС.

Прем`єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вважає міністра фінансів Франції Крістін Лагард найбільш відповідною кандидатурою.

Казначейство (міністерство фінансів) Великобританії вважає, що новий голова МВФ повинен бути європейцем. Утім, місяць тому прем`єр-міністр Девід Кемерон заявив, що Фондові варто подивитися "за межі Європи, в інші регіони світу", щоб зміцнити свої глобальні позиції і рахуватись із зростанням впливу економік Південної Азії, насамперед Китаю та Індії, зазначає РІА "Новости".

Китай і Бразилія, зі свого боку, пропонують, щоб ця посада дісталася представникові країн з економікою із швидким розвитком.

Серед кандидатур на заміщення вакантної посади німецькі ЗМІ називають голову правління Deutsche Bank Йозефа Аккерманна, екс-міністра фінансів ПАР Тревора Мануеля, екс-голову мінфіну Німеччини Пєєра Штайнбрюка, екс-голову Бундесбанка Акселя Вебера, турецького фінансиста Кемаля Дервіса, голову емісійного банку Мексики Агустіна Карстенса.

Російська позиція полягає в тому, що вибори голови МВФ повинні проходити на конкурентній і прозорій основі, без прив`язки до географічного принципу. Про це заявив помічник президента РФ Аркадій Дворкович. За його словами, враховуючи позиції групи БРІКС в МВФ, "було б розумно, щоб наші країни виступили із спільною позицією, але консультацій на цю тему поки не проводилося".

Прем`єр-міністр Казахстану Карим Масимов закликав підтримати кандидатуру голови Нацбанку країни Григорія Марченка. Кандидатуру Марченка підтримала Рада голів урядів СНД на засіданні в Мінську, втім, більшість експертів скептично оцінюють його шанси.

Міністр фінансів США Тімоті Гейтнер ухилився від прямої підтримки когось із кандидатів, наголосивши необхідність вирішити питання щонайшвидше при "максимальній відкритості" процесу зміни керівництва МВФ.

Голова МВФ призначається консенсусним рішенням виконавчої ради (директорату) фонду. Розмір частки голосів великих розвинених країн - США, Франції, Великобританії, Німеччині - такий, що вони, в принципі, можуть заблокувати небажаного кандидата. Щоб такого не відбувалося, країни МВФ зазвичай досягають неформальної згоди щодо кандидатури перш, ніж виносити її на голосування.