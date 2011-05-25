У Тбілісі поліція почала силовий розгін акції протесту
23:53, 25 травня 2011Світ
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Опозиція обіцяла зірвати парад
У Тбілісі поліція почала розганяти демонстрантів з площі перед грузинським парламентом. Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі, підрозділи поліції витісняють протестувальників з кількох боків.
Демонстранти, у свою чергу влаштували барикади, озброївшись палицями і держаками прапорів і плакатів.
Опозиція обіцяла зірвати проведення параду на честь Дня Незалежності, який повинен відбутися у четвер.
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