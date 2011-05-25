У Тбілісі поліція почала силовий розгін акції протесту

У Тбілісі поліція почала розганяти демонстрантів з площі перед грузинським парламентом. Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі, підрозділи поліції витісняють протестувальників з кількох боків.

Демонстранти, у свою чергу влаштували барикади, озброївшись палицями і держаками прапорів і плакатів.

Опозиція обіцяла зірвати проведення параду на честь Дня Незалежності, який повинен відбутися у четвер.