Захисту в союзників по альянсу може попросити країна, яка потерпає від таких атак РФ.

Одна із країн НАТО може попросити захисту за 5 статтею Північноатлантичного договору через гібридні операції та кібератаки Росії. Як повідомляє "Голос Америки", про це заявив у Вашингтоні високопосадовець альянсу, відповідаючи на питання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції Росії та спроби дестабілізації у Європі.

"У кінцевому підсумку все залежить від того, які дії продовжуватиме вчиняти Росія. Для нас це дуже зрозуміло, ми знаємо, що у сфері кібернетики речі можуть перейти за межі п’ятої статті, так само і гібридні диверсійні операції", - сказав чиновник.

Представник альянсу додав, що, зрештою, захисту у союзників по альянсу може попросити країна, яка потерпає від таких атак. Наразі жодна з членів НАТО цього не робила, додав він.

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Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі із представниками оборонного комплексу наголосив, що під час саміту у Вашингтоні цього тижня будуть оголошені рішення щодо подальшого зміцнення партнерства по всьому світу для досягнення головної мети НАТО — запобігти війні, зберегти мир, забезпечуючи надійне стримування.

Стаття 5 договору Північноатлантичного Союзу передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів Союзу. Рішення щодо застосування 5 статті НАТО ухвалюється після консультацій між учасниками блоку.

НАТО і Росія

Раніше Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Росія повністю занурена у війну проти України, тому немає безпосередньої загрози нападу на Альянс.

Водночас, він зазначив, що не можна виключати постійні загрози кібератак, саботажу та різні дії ворожих дій проти союзників НАТО.

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