Ізраїль заарештував голову палестинського парламенту

Силові структури Ізраїлю сьогодні заарештували на блокпості поблизу Віфлеєму трьох лідерів ісламістського руху ХАМАС на чолі зі спікером палестинської Законодавчої ради (парламенту) на Західному березі Абдель Азізом ДУВЕЙКОМ.

Як повідомляє РІА Новости, разом з А.ДУВЕЙКОМ були затримані ще двоє лідерів ХАМАС на Західному березі річки Йордан - Нізар РАМАДАН і Анвар ЗЕБУН.

Пізніше Абдель Азіз ДУВЕЙК і Анвар ЗЕБУН були звільнені, а Нізар РАМАДАН залишився під вартою.

Раніше голова палестинського парламенту був звільнений з ізраїльської в`язниці у червні 2009 року після трирічного перебування під вартою. Разом із великою групою палестинських міністрів і парламентарів – представників руху ХАМАС – А.ДУВЕЙК був заарештований у червні 2006 року, невдовзі після того, як палестинські бойовики викрали на кордоні сектора Газа ізраїльського військовослужбовця Гілада ШАЛІТА.

Станом на сьогодні у в`язницях Ізраїлю перебувають 16 парламентаріїв, які представляють у Законодавчій раді рух ХАМАС. Останній із них - Мухаммед БАДЕР - був затриманий у березні цього року, повідомляє агентство.