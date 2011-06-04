Поранений президент Ємену звернувся до народу

В ефірі державного телебачення Ємену ввечері 3 червня був оприлюднений аудіозапис із зверненням президента Алі Абдулли Салеха, який раніше цього дня одержав поранення при обстрілі президентського палацу.

Як повідомляє в своєму єменському блозі "Аль-Джазіра", Салех поклав відповідальність за цей напад на сім`ї з племінного союзу під орудою шейха Садика аль-Ахмара і висловив упевненість, що "купка бандитів" буде розбита, закликавши натомість народ об`єднатися заради порятунку країни.

Крім того, президент запевнив, що з ним усе гаразд і він добре почувається. За даними AFP, яке посилається на представника правлячої партії Ємену, 65-річний Салех одержав легке поранення в потилицю.

Того ж дня урядові війська піддали артилерійському обстрілу будинок шейха Садика аль-Ахмара.

Телеканал "Аль-Арабія" передає, що, за словами Салеха, при нападі на президентський палац були вбиті семеро військовослужбовців. Також "Аль-Арабія" повідомляє з посиланням на єменські ЗМІ, що вибух, в результаті якого загинули люди, стався в мечеті палацового комплексу.

Як повідомлялося, нагадує Лента.ру, сьогодні палац Салеха зазнав артилерійському обстрілу. Окрім президента, поранені прем`єр-міністр, спікер парламенту і інші високі особи.

Невдовзі після обстрілу єменська опозиція повідомила про загибель Салеха, проте ця інформація виявилася неправдою.

Масові виступи в Ємені з вимогою відставки Салеха, який править країною з 1978 року, почалися в січні. На тлі соціальних протестів загострилися давні міжплемінні й сепаратистські конфлікти.