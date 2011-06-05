Поліція заборонили палестинцям наближатися до кордону з Ізраїлем

Поліція сектора Газа в неділю встановила блокпости на дорозі до прикордонного переходу "Ерез" на кордоні з Ізраїлем, заборонивши при цьому демонстрантам наближатися до прикордонної смуги для уникнення зіткнень з ізраїльськими військовими, повідомляє РІА «Новини».

Кількасот палестинців марно намагалися прорватися до північного кордону анклаву з Ізраїлем у день річниці "Накса" - річниця початку Шестиденної війни 1967 року. На даний момент хода завершилася і маніфестанти розійшлися.

Як повідомляє інформаційне агентство Маан, на Західному березі річки Йордан сотні палестинців зробили спробу прорватися до Єрусалима через КПП "Каландія".

"Ізраїльські військовослужбовці мусили зробити кілька попереджувальних пострілів в повітря. Проти демонстрантів були застосовані гранати зі сльозоточивим газом", - сказав представник армійської прес-служби.

За даними палестинських ЗМІ, в результаті зіткнень біля КПП "Каландія" сім палестинців отримали поранення. Ізраїльські військові не підтверджують цю інформацію.