Ватикан опублікував 10 заповідей для водіїв. Ці заповіді закликають водіїв не сідати за кермо п`яним, допомагати оточуючим і завжди зберігати розсудливість і порядність - це, на думку Ватикану, допоможе автомобілістам впоратися з будь-якою непередбаченою ситуацією.

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на Assоciated Press, повний список заповідей виглядає так:

1. Ви не повинні вбивати / Не убий.

2. Дорога повинна об`єднувати людей, а не заподіювати їм смертельну шкоду.

3. Ввічливість, порядність і розсудливість - те, що допоможе вам впоратися з непередбаченими ситуаціями.

4. Будьте чуйні, допомагайте своїм близьким, коли вони потребують цього. Особливо, якщо це постраждалі в аваріях.

5. Автомобіль не повинен бути засобом показати свою силу і могутність, або бути приводом для гріха.

6. Водії будь-якого віку не повинні сідати за кермо, якщо цього не дозволяє їхній стан. Переконати їх в цьому допоможе доброзичливість.

7. Допомагайте близьким постраждалих в аваріях.

8. Водіям, винним в аваріях, і постраждалим слід зустрічатися, коли вони зможуть це зробити, просити вибачення і прощати.

9. Захищайте на дорозі тих, хто потребує цього.

10. Пам`ятайте, що ви несете відповідальність за інших.