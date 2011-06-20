США: за Каддафі рішення ухвалять інші
00:01, 20 червня 2011Світ
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Полковник не становив прямої загрози
Лідер лівійської Джамахірії Муаммар Каддафі не піде добровільно, визнав міністр оборони США Роберт Гейтс. За його словами, таке рішення буде ухвалено кимось іншим, ймовірно, військовими або членами сім`ї полковника. За його словами, в Пентагоні всі сходяться на думці, що режим М.Каддафі все одно впаде, передає CNN.
Р.Гейтс запевнив, що союзники продовжать операцію в Лівії, а США "підтримає їх у цьому".
За його словами, М.Каддафі не становив прямої загрози США, проте вона існувала для деяких американських союзників. "Тих самих, які прийшли до нас на допомогу в Афганістані", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.
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