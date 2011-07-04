Начальник українського Генштабу відбув до США

Сьогодні делегація Збройних сил України на чолі з начальником Генерального штабу – головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Григорієм ПЕДЧЕНКОМ відбула з візитом до США.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони, програмою візиту передбачено відвідання українськими військовими Стратегічного командування НАТО з трансформації (Норфолк) та Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США (Вашингтон).

Метою візиту є продовження конструктивного партнерства України з Організацією Північноатлантичного договору з усіх питань, що становлять взаємний інтерес, а також реалізація військових завдань для забезпечення стратегічного партнерства між Україною та США.

Як планується, 5 липня Г.ПЕДЧЕНКО зустрінеться з верховним головнокомандувачем Стратегічного командування НАТО з трансформації генералом Стефаном АБРІАЛОМ, а також відвідає Об’єднаний уентр підготовки коаліційних сил Об’єднаного командування ЗС США у місті САФФОЛК.

6 липня члени делегації ЗСУ зустрінуться з командуванням військово-морської бази у Норфолку, ознайомляться з її структурою та завданнями, а також відвідають універсальний десантний корабель ВМС США “Керсардж”.

7 липня у Вашингтоні відбудеться зустріч Г.ПЕДЧЕНКА з головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США адміралом Майклом МУЛЛЕНОМ.