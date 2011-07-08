Путін: Росія - перша в світі за видобутком нафти

У 2011 році видобуток нафти в Російській Федерації досягне 508-509 млн. тонн.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на нараді, присвяченій стану нафтопереробки і ринку нафтопродуктів в РФ.

«За перші шість місяців поточного 2011 року видобуток становив 252,4 млн. тонн. Що це означає? Це означає, що, в принципі, цього року видобуток може бути навіть більший, ніж торік, – десь 508–509 млн. тонн», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, це якраз той оптимальний обсяг сировини, який здатний і повністю закрити внутрішні потреби, і забезпечити зобов`язання Росії з контрактів на зовнішній ринок.

Він нагадав, що торік Росія вийшла на 1-е місце у світі з видобутку нафти з показником близько 505,2 млн. тонн, а в 2009 році було видобуто 493,3 млн. тонн.

«Модернізація, диверсифікація, надання економіці інноваційного початку, відхід від сировинної залежності – все це природні пріоритети. Разом з тим нафтянка, нафтова галузь, взагалі енергетика – це та курка, яка несе нам золоті яйця», - сказав В.ПУТІН.

Водночас, він відзначив, що в Росії переробляється менш як половина обсягів видобутої нафти.

«Йдеться про так звану первинну переробку, простіше кажучи – про масове виробництво мазуту й інших, по суті, сировинних товарів. Що стосується вторинної переробки – випуску якісного бензину, дизпального, авіагасу, то тут, з урахуванням експорту, можна говорити про дефіцит на російському ринку цих технологічних процесів як таких», - відзначив В.ПУТІН.