У Німеччині - скандал через премію, присуджену Путіну

Серед політиків ФРН росте число критиків присудження російському прем`єрові Володимиру Путіну німецької премії "Квадрига". У зв`язку з цим опікунська рада премії збирається на екстрене засідання. Про це повідомляє Німецька хвиля.

У політичних колах Німеччини росте невдоволення рішенням опікунської ради премії "Квадрига" присудити її прем`єр-міністрові Росії Володимиру Путіну. Так, депутат Європарламенту від німецької партії "зелених" Вернер Шульц (Werner Schulz), один з ініціаторів створення Громадського форуму ЄС - Росія, в своїй заяві закликав уряд Німеччини дистанціюватися від нагородження Володимира Путіна, а засновників премії - відмінити це рішення. Ініціативу присудити "Квадригу" Путіну Шульц назвав "знущанням", "політичним промахом" і "плювком в обличчя лауреатам минулих років", а лідер партії "зелених" Клаудіа Рот (Claudia Roth) - ляпасом правозахисникам.

Колишній член опікунської ради премії, берлінський політик Андре Шмітц (Andrй Schmitz), дистанціювався від рішення своїх колишніх колег. За його словами, премія "Квадрига" є "символом свободи і прагнення до демократії", біографія ж Путіна "не співвідноситься" з цими цінностями, вважає політик.

Опікунська рада німецької премії "Квадрига" провела позачергове засідання у зв`язку зі шквалом критики. Агентство dpa повідомляє, що у вівторок рада опублікує відповідну заяву. В той же час представник організації , що присуджує премію, заявив, що опікуни не мають наміру відмовлятися від свого рішення.

За його словами Путін буде нагороджений за налагодження партнерства з Німеччиною. "Посилення політичних і економічних зв`язків з Німеччиною" було для Путіна пріоритетним завданням "з самого початку його політичної кар`єри", йдеться у поясненні засновників.