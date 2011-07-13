Учасники проекту пройшли шляхом українських емігантів у Канаді

У рамках відзначення 120-ї річниці поселення українців у Канаді та 20-ї річниці Незалежності України у Канаді відбувся культурно-іміджевий проект "Історичний потяг українських піонерів".

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив посол України у Канаді Ігор ОСТАШ.

Цей захід став найбільшим свого роду в історії двосторонніх українсько-канадських відносин з часу оголошення незалежності України.

Учасники проекту, що був організований Посольством України в Канаді та тривав з 23 червня по 9 липня, здійснили символічну подорож шляхом, який проходили перші українські емігранти у Канаді - від східного портового міста Галіфакс до Едмонтона на заході країни.

Вони відвідали міста шести канадських провінцій, зокрема, Галіфакс (Нова Скошіа), Монреаль (Квебек), Ляшін (Квебек), Сан-Констан (Квебек), Оттава (Онтаріо), Ошава (Онтаріо), Ніагара-Фолз (Онтаріо), Оквіль (Онтаріо), Торонто (Онтаріо), Вінніпег (Манітоба), Гардентон (Манітоба), Саскатун (Саскачеван), Крайдор (Саскачеван), Альбертвіль (Саскачеван), Гаффорд (Саскачеван), Едмонтон (Альберта), Тофілд (Альберта).

Розпочавшись у Канадському музеї імміграції Pier 21 у Галіфаксі, куди приїжджали перші українські емігранти, "Історичний потяг українських піонерів" завершив свій символічний маршрут у музеї просто неба "Село української культурної спадщини" у провінції Альберта, подолавши таким чином відстань у понад 4,5 тис. км.

За словами І.ОСТАША, головною метою проекту була демонстрація Україні невідомої історії українських канадців.

“Головною метою проету було показати сучасній Україні невідому історію українських канадців, а з іншого боку - нагадати Канаді призабуту історію поселення українців у Канаді. Надзавданням для нас було зробити історію українських канадців частиною історії України”, - сказав посол.

За словами І.ОСТАША, внесок українців у розбудову канадської держави та зміцнення її суверенітету був фантастичним. “Українці зробили неоціненний внесок у розбудову Канади. Для нас важливо, щоб це стало частиною історії України, бо це історія про успішність українців”, - додав він.

І.ОСТАШ зауважив, що підтвердженням цьому є ті високі посади, які українці змогли обійняти у житті Канади - генерал-губернатор Канади, сенатори, депутати Нижньої палати тощо.

Посол України зауважив, що цей проект став резонансним. Проект "Історичний потяг українських піонерів" висвітлювали ряд українських ЗМІ, українська служба «Голосу Америки» (Вашингтон), канадські CTV NEWS, CBC NEWS, у тому числі популярні серед української громади телевізійні канали – OMNI Television і Rogers. “Увага була надзвичайно високою. У заходах брали участь дуже високі посадові особи”, - сказав І.ОСТАШ.

За словами посла, з іншого боку, проект став заходом з популяризації сучасної України у світі. “Нас вітали на кожній станції митці, танцювальні колективи, оркестри, співочі групи. Всюди нас зустрічали з хлібом та сіллю”, - сказав І.ОСТАШ.

У рамках проекту відбулася урочиста церемонія відкриття пам’ятника Тарасу Шевченку в Оттаві.

В урочистому прийнятті в Посольстві України в Канаді з нагоди відзначення 15-ї річниці Конституції України взяли участь численні представники дипломатичного корпусу країни перебування, члени парламенту Канади, мерії Оттави, представники міністерств та відомств Канади, а також української громади Канади, міністр громадянства, імміграції та багатокультурності Канади Джейсон КЕННІ. Прем’єр-міністр Канади Стівен ГАРПЕР в окремому листі надіслав свої привітання з нагоди цього свята.

Серед учасників проекту «Історичного потяга» з України були також заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, народні депутати Євген СУСЛОВ, Олесь ДОНІЙ, генеральний консул України в Торонто Олександр ДАНИЛЕЙКО, народні артистки України Ніна МАТВІЄНКО та Марія БУРМАКА.

У заходах проекту з канадського боку брали участь голова Канадсько-Української групи дружби у парламенті Канади Роберт СОПАК, член Сенату парламенту Канади Консігліо Ді НІНО, члени парламенту Канади та інші високопосадовці.

Загалом у найбільших містах по маршруту "Історичного потяга" щоразу участь брали від 500 до 1000 осіб. Меріям міст презентувалися ексклюзивні пам`ятні скульптури, приурочені до 120-ї річниці поселення українців в Канаді.

У канадських містах учасники проекту відвідали численні культурні заходи, провели зустрічі з українською громадою Канади, здійснили візити до музеїв, галерей з українськими експозиціями, українських церков, шкіл, канадських урядових та державних установ, взяли участь у церемоніях покладання квітів до пам`ятника українським піонерам у Галіфаксі, пам`ятника Івану Франку у Ляшіні, пам`ятника Тарасу Шевченку в Оттаві, пам`ятника Лесі Українці у Торонто, могил відомих канадців українського походження.