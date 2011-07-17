Австрія не наважилася заарештувати командира радянського спецназу

Литва виступила з різкою критикою австрійської влади, яка звільнила колишнього командира групи "Альфа", яка в 1991 році штурмувала вільнюську телевежу, полковника КДБ Михайла Головатова, затриманого за європейським ордером на арешт.

У Генеральній прокуратурі Литви розцінюють звільнення Головатова, підозрюваного в причетності до подій 1991 року у Вільнюсі, коли загинули 14 мирних громадян і близько 800 були поранені, як грубе порушення правових актів Європейського Союзу.

У понеділок посол Австрії у Вільнюсі буде викликаний в МЗС Литви, де йому вручать ноту. Прем`єр-міністр Андрюс Кубілюс заявив: "Австрія в цьому питанні, такому важливому для Литви, не зважила і на європейську солідарність".

Австрійські правоохоронці пояснюють свої дії браком інформації. Литовські прокурори, здивовані блискавичним звільненням Головатова, який вже в Москві, наполягають на тому, що всі необхідні формальності ними були виконані.

За австрійським законодавством, затримання може тривати 48 годин. Головатов, видачі якого добивалася Литва, провів під арештом менше доби. У Вільнюсі підозрюють, що в справу втрутилися політики, і Австрія не захотіла сваритися з Росією.

Тому європейський парламентарій Вітаутас Ландсбергіс, кажучи про Австрію, запитує: "Що це за член Євросоюзу, який порушує європейське право, засноване на верховенстві закону і справедливості?", передає кореспондент Радіо Свобода.