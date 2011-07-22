У Грузії арештованим фотографам дали вироки і випустили

Звинувачених у Грузії в шпигунстві на користь Росії фоторепортерів визнали винними, але вони одержали умовні терміни.

Фотокореспондента агентства ЕПА Зураба Курцикідзе суд засудив до трьох років умовно, фоторепортерів Гіоргія Абдаладзе та Іраклія Геденідзе - до чотирьох років умовно, а дружину Іраклія Геденідзе Натію - до року з половиною позбавлення волі умовно.

За інформацією агентства Франс Прес, вони були звільнені з-під варти в залі суду.

Раніше грузинська прокуратура звернулася до суду з клопотанням про призначення фоторепортерам умовного покарання без розгляду справи по суті.

Прокуратура повідомила, що з обвинуваченими було укладено процесуальну угоду. Згідно із заявою прокуратури, обвинувачені надали особливо важливу інформацію для державної безпеки, зокрема про те, хто є таємним співробітником російських спецслужб у Грузії.