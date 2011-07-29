Дефолт США наближається

Уперті переговори щодо межі державного боргу вже завдали збитку американський економіці, заявив офіційний представник Білого дому Джей Карні.

"Ми стурбовані, оскільки є певні ознаки того, що економіка постраждала від невпевненості, створеної процесом цих переговорів. Деякої шкоди було завдано", - цитує РІА "Новости".

США подолали 16 травня межу госдолга, визначену торік конгресом, - 14,3 трлн. дол. Дефолт може статися вже після 2 серпня, якщо конгрес не проголосує за підвищення граничного рівня. Білий дім пропонує підвищити його на 2,4 трлн. дол. За підсумками 2011 фінансового року бюджетний дефіцит США, за прогнозами, становитиме близько 1,5 трлн. дол.

Конгрес вимагає від Білого дому скоротити витрати на реформу охорони здоров`я, систему соціального страхування та провести ревізію видатків на програми соціальної медичної допомоги Medicaid і Medicare.

Обама вже заявив, що готовий поступитися республіканцям і погодитися на короткострокове підвищення межі державного боргу, якщо конгрес погодиться на план істотного скорочення бюджетного дефіциту. За цим планом, США зможуть протягом десяти років скоротити бюджетний дефіцит майже на 4 трлн. дол.

Водночас адміністрації вдалося наполягти на своїй ідеї збільшення деяких податкових зборів: план, запропонований переговорною групою, передбачав підвищення доходів бюджету за рахунок відміни частини податкових пільг для багатих громадян.

Цей пункт викликав найбільше незадоволення республіканців, які традиційно представляють інтереси найбільш забезпечених верств населення і великого бізнесу. Вони досі не дали остаточної відповіді, а лише запропонували тимчасово підняти стелю держборгу на півроку.

У середу мінфін США вкотре нагадав, що якщо партії не домовляться, то США з 2 серпня не зможуть дати гарантії за своїми міжнародними зобов`язаннями, а саме міністерство не зможе оплачувати рахунку уряду.