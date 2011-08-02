Кліх: РФ приховує деякі матеріали розслідування Смоленської катастрофи

Російська влада приховує матеріали розслідування Смоленської катастрофи, які можуть свідчити про співвідповідальність росіян за катастрофу, внаслідок якої загинуло 96 осіб, у тому числі Президент Польщі Лех Качинський.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Едмунт КЛІХ, який представляв Польщу у Міждержавному авіаційному комітеті Росії (МАК), що розслідувала причини Смоленської катастрофи, яка сталася 10 квітня 2010 року.

Він зазначив, що факт приховування матеріалів слідства підтверджує низка подій, які сталися після катастрофи. Серед них Е.КЛІХ назвав заяву росіян про пошкодження плівки, що фіксувала момент посадки польського урядового Ту-154.

“Я переконаний, що плівка існувала”, - заявив Е.КЛІХ, якого цитує TVN24.

Він також зауважив, що росіяни 15 квітня 2010 року не допустили поляків до контрольного обльоту Смоленського аеродрому, в результаті якого стало б зрозуміло, наскільки справно працювало його радіолокаційне обладнання.

Крім того, за словами Е.КЛІХА, російська влада також не надала полякам записів з екранів диспетчерів Смоленського аеродрому.

“Ми були в контрольній вежі, й там були інші покази, ніж росіяни представили у звіті”, - додав він.

Е.КЛІХ зауважив, що росіяни навіть не надали пошкоджену плівку, яка фіксувала посадку літака Ту-154, про що польська влада просила ще в травні та в липні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня польська урядова комісія після майже 14 місяців розслідування причин Смоленської авіакатастрофи представила свій остаточний звіт.

Польські експерти заявили, що польськими пілотами і російськими диспетчерами була допущена низка істотних помилок.

Згідно з висновками польських експертів, головною причиною катастрофи Ту-154 стали помилки пілотів, які в останній фазі польоту скористалися радіовисотоміром, а не барометричним висотоміром, та намагалися відійти на “друге коло” в автоматичному режимі, що було неможливим на Смоленському аеродром через відсутність там радіомаякової системи інструментального заходу на посадку (ILS).

Польська комісія також дійшла висновку, що диспетчери аеродрому дезінформували пілотів про правильність курсу та наказали перервати зниження літака занадто пізно.

Міждержавний авіаційний комітет Росії у січні цього року поклав усю провину за катастрофу польського урядового літака на пілотів, які нібито під тиском високопосадовців на борту намагалися посадити літак “будь-якою ціною”.

Польська комісія не знайшла підтвердження тиску на пілотів, аби вони садили літак, незважаючи на сильний туман.