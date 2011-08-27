США: Пекін нарощує ядерний арсенал

Китай збільшує свій ядерний арсенал за рахунок нових ракет мобільного базування з боєголовками, що розділяються, ховаючи їх в підземних бункерах, повідомляє газета Washington Times з посиланням на щорічну доповідь міністерства оборони США, присвячену військовій силі КНР.

Як наголошується в документі, Китай, імовірно, має 75 ядерних ракет дальнього радіусу дії, зокрема міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) DF-31 і DF-31A. Також на озброєнні китайської армії є 120 ракет середньої і проміжної дальності.

За даними авторів доповіді, Китай "кількісно і якісно удосконалює свої стратегічні ракетні сили".

"Ймовірно, Пекін продовжить вкладати значні ресурси для підтримки обмежених ядерних сил... для гарантій того, що Народно-визвольна армія Китаю зможе завдати ядерного удару у відповідь", - цитує доповідь РІА "Новости".

Вперше в такому документі стверджується, що Китай, можливо, розробляє третю дорожно-мобільну МБР, здатну нести боєголовку, що розділяється.

Також у доповіді є нові деталі про те, які зусилля робить КНР для розвитку протиракетної оборони. Наголошується, що Китай проводить випробування ракет-перехоплювачів як частини системи ПРО.

За оцінками Пентагону, Китай побудував також перший підводний човен класу Цзінь, оснащений балістичними ракетами JL-2, які нині на стадії випробувань.

На думку американських експертів, Китай створив на півночі підземні споруди, сполучені тунелями довжиною більш ніж 4,8 тисячі кілометрів. У цих спорудах зберігаються ракети і ядерні боєголовки, а також командний бункер, укріплений на випадок ядерного удару.

Washington Times наводить слова військового експерта Річарда Фішера про те, що Пекін не розкриває своїх ракетних планів, тому "зараз просто не час розглядати подальші скорочення ядерних сил, як збирається робити адміністрація Обами".

Вперше в доповіді Пентагону йдеться про те, що Китай розробляє ПРО із застосуванням невибухових високошвидкісних перехоплювачів, які можуть збивати ракети й інші літальні засоби на висоті до 80 кілометрів. Американці звертають увагу на те, що в Китаї критикують США за розвиток подібних засобів ПРО.

У доповіді, за даними Washington Times, наводяться дані про те, що Китай продовжує розробки і протисупутникової зброї, яку вперше було випробувано в 2007 році.