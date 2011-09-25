МВФ: грошей на всіх не вистачить
06:44, 25 вересня 2011Світ
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400 мільярдів "блякнуть"
Грошей МВФ не вистачить на вирішення проблем, які можуть виникнути через кризу, заявила голова фонду Крістін Лагард.
"Наші можливості у майже 400 млрд доларів виглядають достатніми сьогодні, але блякнуть порівняно з потенційними фінансовими потребами нестабільних країн і спостерігачів під час кризи", - цитує Бі-бі-сі.
Крістін Лагард виступила у Вашингтоні, де проходила зустріч лідерів світових фінансових міністерств.
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