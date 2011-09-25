МВФ: грошей на всіх не вистачить

Грошей МВФ не вистачить на вирішення проблем, які можуть виникнути через кризу, заявила голова фонду Крістін Лагард.

"Наші можливості у майже 400 млрд доларів виглядають достатніми сьогодні, але блякнуть порівняно з потенційними фінансовими потребами нестабільних країн і спостерігачів під час кризи", - цитує Бі-бі-сі.

Крістін Лагард виступила у Вашингтоні, де проходила зустріч лідерів світових фінансових міністерств.