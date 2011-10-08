Саркозі: у Грузії почуваюся мов у Європі

Франція підтримує право Грузії на власний вибір, пов`язаний з незалежністю та інтеграцією в європейську сім`ю народів, заявив президент Франції Ніколя Саркозі на площі Свободи в Тбілісі, виступивши слідом за президентом Грузії Михайлом Саакашвілі у присутності десятків тисяч людей, що зібралися з нагоди приїзду французького лідера.

"Перш за все я хотів би підтвердити підтримку Францією та Європою суверенітету та єдності вашої країни, а також неодмінно наголосити, що я підтверджую свій обов`язок і надалі стежити за дотриманням угод, підписаних за моєї участі після війни в серпні 2008 року ... - цитує РосБізнесКонсалтинг. - Водночас я підтверджую право грузинського народу самому вибирати той шлях розвитку, який він вважає найбільш вірним, як і союзників і партнерів, співпрацю з якими він вважає найбільш доцільним". Грузія, на думку Н.Саркозі, "має право стати членом НАТО, якщо її народ бажає цього".

Разом з тим Н.Саркозі закликав Грузію і Росію до діалогу. Торкаючись питання нагальної необхідності для Грузії налагоджувати тісні та конструктивні відносини з Росією, Н.Саркозі зазначив, що "Франція, як ніхто, ясно собі уявляє трй біль, яка спіткав Грузію в результаті силового втручання та наслідків сепаратизму".

Проте, за словами президента Франції, "протистояння сусідніх та інших країн і розчленування держави можна подолати, і найкращий тому приклад - Німеччина, яка зробила свій вибір після трьох руйнівних війн". Як зазначив Н.Саркозі, "сьогодні дружба Франції та Німеччини не випадково стала прикладом для багатьох країн і народів".

"Тут я почуваюся, як у Європі, а не де-небудь в іншому місці, - сказав Н.Саркозі. - Відповідно, я хочу звідси закликати Грузію і Росію до діалогу в ім`я миру, тому що це єдиний розумний шлях для обох ваших країн, і з цього шляху вам іти далі. Ні на Кавказі, ні в інших регіонах затяжне протистояння не слід розглядати і сприймати як приреченість ", - заявив Н.Саркозі.

Президент Франції потім звернув увагу на необхідність дотримання всіх угод, підписаних після війни в серпні 2008 року.

Н.Саркозі підкреслив, що "місії спостерігачів ООН і Євросоюзу повинні отримати можливість контролювати обстановку в обох регіонах - Абхазії і Південної Осетії, і отримати для цього доступ до перебування на цих територія - для того, щоб вони переконалися, що ситуація там загрози не становить ні для кого ".

Крім того, він закликав сторони активно брати участь в переговорах Женевського формату "з метою вироблення заходів довіри по встановлення миру і стабільності на Кавказі".