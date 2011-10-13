У Польщі затримали 19 посібників норвезького терориста

У Польщі заарештували 19 людей, яких підозрюють у виготовленні бомб. Про це повідомляє ТСН. Арешти пройшли по всій країні в рамках кампанії, яка була розгорнута після теракту, влаштованого норвежцем Андерсом Брейвіком в Осло.

Під час спецоперації обшуки провели в більш ніж 100 будинках, у яких були виявлені значні запаси вибухівки та хімікатів для її виробництва.

Як повідомляється, арешти - логічне завершення розслідування справ про незаконне виробництво та обіг вибухових речовин і пристроїв.

На думку слідства, хтось із заарештованих може бути причетний до подвійного теракту в Норвегії. За однією з версій, норвезькому стрілку могли допомогти порадами з виготовлення бомб.

У своєму розслідуванні правоохоронні органи спиралися на записи в так званому маніфесті Брейвіка, де згадувалися іноземні знайомі, що допомагали йому при підготовці теракту.

Нагадаємо, 32-річний норвежець Андерс Брейвік 22 липня здійснив подвійний теракт в Норвегії, який став найкривавішим в історії країни і шокував усю Європу.

Спочатку він організував вибух замінованого автомобіля в урядовому кварталі Осло, а за кілька годин влаштував бійню на острові Утойя в молодіжному таборі правлячої Норвезької робочої партії. Його жертвами стали загалом 77 людей, багато з яких – підлітки до 20 років.

Як пізніше розповів Брейвік, він керувався "ідейними" мотивами: масове вбивство, за його задумом, мало привернути увагу суспільства до проблеми нелегальних мігрантів і необхідності боротьби з "ісламізацією Європи".